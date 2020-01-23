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Başkan Işık, mermer fabrikasını ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, işletme ziyaretleri kapsamında, Hürok Mermer’i ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, işletme ziyaretleri kapsamında, Hürok Mermer'i ziyaret etti.


Her hafta gerçekleştirdiği işletme ziyaretleri kapsamında 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Hürok Mermer'i ziyaret eden Başkan Işık, burada fabrika yetkilileri tarafından karşılandı.


Işık, Hürok Mermer'e gerçekleştirdiği ziyarette fabrika yöneticilerinden faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Fabrikanın üretim alanlarını gezerek incelemelerde bulunan Başkan Işık, burada işçilerle sohbet edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Ziyarette Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ile Ömer Köse eşlik etti.

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