Başkan Işık: "Mutlulukları daha artıracağız"

Kütahya Belediyesi'nin 2020 yılı içinde 3 mahallede yaptığı doğalgazlı fırınların sonuncusu, 100. Yıl Mahallesi'nde açıldı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık konuşmasında, Kütahya'da yaşayanların mutluluklarını artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

100. Yıl Mahallesi'nde, Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yapımı tamamlanan doğalgazlı mahalle fırını, yapılan açılış ile hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Başkan Işık, doğalgazlı fırınlar ile mahalle sakinlerinin temiz ve hijyenik bir ortama kavuştuklarını söyledi. Başkan Işık, “Hayırlı bir hizmet için buradayız. 2020 yılında Kütahya'mızda, 3 mahallemizde doğalgazlı fırın imalatı yaptık. Bugün üçüncüsünü açıyoruz. 100. Yıl Mahallemize de çok güzel bir fırına kavuşturduk. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah diğer mahallelerimizden de ciddi talepler geliyor. Önümüzdeki yıllarda da peyderpey fırınlarımızı yaparak açılışlarını yapacağız. Şehrimiz her türlü hizmetin en güzeline layık. Biz, vatandaşlarımızı temiz ve hijyenik ortamlarda, evlerinin ihtiyacı olan ekmeği, böreği yapabilecekleri bir fırını özlüyorduk. Muhtarımız başta olmak üzere, mahalle sakinlerimizin bu talebini değerlendirdik ve 2020 yılında 3 mahallemize Gaybiefendi, Cumhuriyet ve 100. Yıl mahallelerimizde numune olarak bu fırınları yaptık. Ekmek yapan, börek yapan hemşerilerimizin mutlu olduğunu gördük. Bu mutlulukları artıracağız. Yüklenici firmamıza, mahalle muhtarımıza, mahalle sakinlerine, belediyemizin çok değerli çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

100. Yıl Mahallesi Muhtarı İsmail Çetin Çapat ise, yaptığı konuşmada, Başkan Işık'a ve belediye çalışanları ile yüklenici firmaya bu fırını kazandırdıkları için teşekkür etti.