Başkan Işık: "Şampiyonluk iddiamızı sürdürecek takımı kurdu"

Lig 1. Grup'un ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda karşı karşıya geleceğimiz Yomraspor maçının hazırlıklarını sürdüren Belediye Kütahyaspor'un antrenmanını ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, “Devre arasında yaptığımız iki önemli transferle ikinci yarıda şampiyonluk iddiamızı sürdürecek takımı kurduk” dedi.

Lig 1. Grup'un ilk devresini 30 puanla 4. sırada tamamlayan Belediye Kütahyaspor, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda küme düşme hattındaki Yomraspor ile 14 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'da karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamladığı Antalya kampı sonrası şehrimizde sürdüren Belediye Kütahyaspor'un antrenmanını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ziyaret etti. Şehrimizin hayali olan şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyleyen Başkan Işık, “Takımımızın devre arası kampı tamamlandı ve sağ salim şehrimize döndüler. İnşallah hafta sonu yapılacak olan Yomraspor maçı için de şu anda antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Devre arasında yaptığımız iki önemli transferle ikinci yarıda şampiyonluk iddiamızı sürdürecek takımı kurduk. Gençlerimize ve ekibimize güveniyoruz. Belediye Kütahyaspor kulüp yöneticilerimize güveniyoruz. Bu şehrin hayalini gerçekleştireceklerine olan inancımız tam. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.