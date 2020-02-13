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Başkan Işık, Sıtkı Olçar Müzesi'ni ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Sıtkı Olçar Çini Müzesi’ni ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Sıtkı Olçar Çini Müzesi'ni ziyaret etti.


UNESCO tarafından sağlığında 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü alan merhum Sıtkı Olçar'a ait çini eserleri ve kişisel eşyaların sergilendiği Sıtkı Olçar Çini Müzesi'ni ziyaret eden Başkan Işık, burada merhum sanatçının kızı Nida Olçar'dan müze hakkında bilgiler aldı.


Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Abdullah Damcı, İlyas Bahar, Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Ömer Köse de katıldı.

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