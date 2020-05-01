Başkan Işık: "Su baskınları sona eriyor"

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Menderes Caddesi'ne 500'lük, Servi Mahallesi ve Menderes Caddesi ile bağlantısı olan sokaklara yapılan 300'lük yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmalar ile ilgili saha ekibinden bilgi aldı, onlarla sohbet edip işlerinde kolaylıklar diledi.

Başkan Işık, "Servi Mahallesi, Menderes Caddesi ve caddeye bağlantısı olan sokaklarda ilk kez uygulanacak olan yağmur suyu hattı projesi ile yıllardır kanalizasyon hattına bağlı olarak çalışan yağmur suyu giderleri ayrı bir hatla kanalizasyondan ayrılacak. Böylece hattın şişmesi nedeniyle oluşan kötü koku ortadan kalkmış olacak.Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan yerleşim yerlerinde su birikintileri oluşmayacak, bunlardan kaynaklı yol tahriplerinin önüne geçilecek, ayrıca olası yağmurlarda bina bodrumlarının su baskınlarına maruz kalması önlenecek" dedi.