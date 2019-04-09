İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Işık, vatandaşların tebriklerini kabul ediyor

Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Dr. Alim Işık, hemşehrilerini makamında ağırlayıp, tebriklerini kabul ediyor.


5 Nisan Cuma günü mazbatasını alarak Belediye Başkanlığı görevine başlayan Işık, başkanlık makamında vatandaşlarımızın tebriklerini kabul ediyor, ziyarete gelenlerle sohbet edip talepleri dinliyor.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alim Işık, ilk mesai gününde kendisini yalnız bırakmayan hemşehrilerine teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.


Başkan Işık'a görevinde başarılar dileyen vatandaşlar, kendisine her zaman sahip çıkacaklarının mesajını verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.