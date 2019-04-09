Başkan Işık, vatandaşların tebriklerini kabul ediyor

Dr. Alim Işık, hemşehrilerini makamında ağırlayıp, tebriklerini kabul ediyor.

5 Nisan Cuma günü mazbatasını alarak Belediye Başkanlığı görevine başlayan Işık, başkanlık makamında vatandaşlarımızın tebriklerini kabul ediyor, ziyarete gelenlerle sohbet edip talepleri dinliyor.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alim Işık, ilk mesai gününde kendisini yalnız bırakmayan hemşehrilerine teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Işık'a görevinde başarılar dileyen vatandaşlar, kendisine her zaman sahip çıkacaklarının mesajını verdi.