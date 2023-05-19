Başkan Işık: "Yedigöller'in yüzde 80'i tamam"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, imalatların tüm hızıyla sürdüğü Yedigöller'i ziyaret eden Vali Ali Çelik'i bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehri hak ettiği değere ulaştırmada en önemli projelerden birisi olan ve imalatların tüm hızıyla sürdüğü Yedigöller Alanı'ndaki çalışmalar hakkında Vali Ali Çelik'i bilgilendirdi. İmalatların yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Başkanı Işık, çalışmaların 255 bin metrekare alanda devam ettiğini ifade etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Başkanı Işık'tan projenin detaylarını alan Vali Çelik, yeni bir cazibe merkezi olacak Yedigöller Alanı'nın şehre değer katacağını vurgulayarak hayırlı olmasını temenni etti.

Yedigöller'deki incelemelerin ardından Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'ni ziyaret eden Vali Çelik ve Başkanı Işık, yapay zekâ ile hazırlanan, Kütahya'mızın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan dünya çapında iki ödüllü 3D mapping gösterimini izledi.