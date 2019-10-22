Başkan Işık, yurt müdürleri ile bir araya geldi

Hezar Dinari Yurt Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Feyzullah Gayret, DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur ve yurt müdürleri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Programda Başkan Işık, Kütahya Belediyesi'nin sosyal projeleri arasında yer alan ve şehrin genel bütçe payına büyük katkı sağlayacak olan 'ikamet kart' projesiyle ilgili katılımcılarla istişarelerde bulundu.