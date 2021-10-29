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Başkan Işık'a bayram sürprizi

Kütahya Belediyesi Gündüz Bakım Çocuk Evi öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı kutlama programının ardından Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi Gündüz Bakım Çocuk Evi öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı kutlama programının ardından Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.


Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kütahya Belediyesi Gündüz Bakım Çocuk Evi öğrencileri, bir program hazırladı. Öğretmelerinin nezaretinde programlarını sunan minik öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu ellerindeki Türk bayrakları ile birlikte yaşadılar.


Hazırlanan programın ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret eden ve Cumhuriyet Bayramını kutlayan minik öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Işık, geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençlerin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Çocuklara çikolata ikram eden Başkan Işık, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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