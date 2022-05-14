Başkan Işık'a “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülü

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığı etkili bir saha çalışması sonucunda yılın belediye başkanlarını seçti. Derneğin hayata geçirilen yatırımlar, sosyal projeler ve vatandaş memnuniyeti araştırmalarına göre Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yılın Belediye Başkanı seçildi.

Daha önceki yıllarda da Kamu-Der tarafından bir kez yılın milletvekili, 2019 yılında da yılın başkanı ödülüne layık görülen Başkan Işık, “Böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz çalışmak zorundayız. Aslında görevimizi yapıyoruz ama tabi böyle onurlandırılmak bizi daha çok kamçılıyor. Benim bu Kamu-Der'den aldığım 3. ödülüm. İlk ödülümü milletvekili iken yılın milletvekili olarak almıştım. İkinci ödülümü 2019'da yılın Belediye Başkanı olarak aldım. 2022 yılında Rabbim bir kez daha nasip etti. Bu ödüle bizi layık görenlere teşekkür ediyorum. Ödülü, tüm belediye çalışanlarımız ve hemşerilerimiz adına almanın onurunu yaşıyorum” dedi.

Ödül törenine, Aile ve Politikalar Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, milletvekilleri, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları, Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ ile işadamları katıldı.