Başkan Işık'tan Kütahyalılar Derneği'ne tebrik ziyareti

Kütahyalılar Derneği Başkanı Zereriyya Dağcı, dernek olarak uygulamaya konulan projeyle alakalı Belediye Başkanı Alim Işık'a bilgi sundu.

Işık, derneği Bahçelievler Mahallesi'ndeki temsilciliğini ziyaret eden Başkan Işık, Başkan Dağcı ve yönetim kurulu üyelerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, İlyas Bahar, Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Fatih Gölgeli de hazır bulundu.

Başkan Işık, ziyaret sonrası Bahçelievler Spor Kulübü'nün sporcu öğrencileriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.