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Başkan Işık'tan muhtarlar ve belediye personeline iftar

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediye personeli ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.


"Rabbim tuttuğunuz oruçları ve yaptığınız ibadetleri kabul eylesin" diyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bildiğiniz gibi Ramazan ayının ilk gününden itibaren özellikle yardıma muhtaç, kimsesiz, evinde yemek pişirmekte zorlanan vatandaşlarımız için kurduğumuz iftar sofraları bugüne kadar aralıksız devam etti. Nasip olursa 31 Mayıs akşamı da son iftar yemeğimizi vereceğiz ve bu yıl ki Ramazan programlarımızı bitirmiş olacağız. Hepinizin katkılarıyla ortalama her gün 2 bin 3 bin civarında vatandaşımıza iftar yemeği verildi. Allah kabul eylesin. İkram ettiğimiz iftar yemeği Kütahya'nın tamamının hediyesidir, fitresidir, zekatıdır. Allah bundan sonra da daha çok vatandaşımızla bir araya gelebilmeyi nasip eylesin. Davetimize icabet eden siz kıymetli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hayırlı ve sağlıklı Bayramlar geçirmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

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