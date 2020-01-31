Başkan İsmail Tosun: "Filistin'i yok etme planı asla kabul edilemez"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Amerikan ve Siyonist İsrail Emperyalizminin Filistinli Müslümanlara sözde Yüzyılın Barış Planı adı altında Filistin'i yok etme planının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu filmin bir önceki vizyonunda Arap coğrafyasına Demokrasinin getirilmesi masalıyla başlatılan Arap Baharı kandırmacasını sonucunu Suriye, Mısır, Irak ve Libya'da gördüklerini söyleyen MÜSİAD Şube Başkanı İsmail Tosun; “Şimdi de aynı oyunu Siyonist İsrail Emperyalizmini Filistin'de, Kudüs'te başlatıyorlar. Bunu asla kabul etmiyor ve Filistin'in yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.