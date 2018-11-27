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Başkan Kamil Saraçoğlu: Esnaflarımızın yanındayız

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, işporta pazarı esnafları ziyaret ederek, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.


Kütahya Belediyesi tarafından üstü kapatılarak hizmetine sunulan işporta pazarında incelemelerde bulunan Saraçoğlu, "Esnaf ziyaretlerimiz esnasında işporta esnafımız bizden bu pazarın üstünün kapanması konusunda talepleri olduğunu belirtmişti. Kütahya Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde işporta pazarının üstünün kapatılması ve buradaki esnaflarımızın daha rahat bir çalışma ortamına kavuşulması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar sona erdi. Esnaflarımızın daha çok kazanması işlerini büyüterek istihdama katkı sağlamaları için çalıştıklarımıza hızla devam ediyoruz. Kütahya Belediyesi olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnaflarımızın yanındayız" dedi. (EFE)

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