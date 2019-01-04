Başkan Kamil Saraçoğlu: Yeni hizmet binamız Kütahya'ya hayırlı olsun

Kütahya Belediyesi yeni hizmet binasını meclis üyeleri ve basın mensupları ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi'nde bu zamana kadar her müdürlüğün kendine iptidai bir arşivinin oluşturduğunu, yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte arşiv müdürlüğünün kurulacağını ve belediyenin tüm dokümanlarının modern bir arşivde toplanacağını söyledi.

Kütahya Belediyesi yeni hizmet binasının modern, teknolojik ve Kütahya'ya yakışır tarihi izler taşıdığını dile getiren Başkan Saraçoğlu, “Belediye yeni hizmet binamız şehrimizdeki kamu binası anlayışını değiştirecek biçimde planlanmıştır. Yaklaşık 8 bin metrekarelik 220 araç kapasiteli otoparkı bulunan ve yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik oturum alanına sahiptir” dedi.

Kütahya Belediyesi'nin şuan ki hizmet binası ve farklı yerlerde toplam 27 birim müdürlüğünün olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Yeni Hizmet binamızın faaliyete geçmesi ile birlikte İtfaiye Müdürlüğümüz dışında tüm birim müdürlüklerimiz tek çatı altında toplanacak, böylece tüm hemşehrilerimiz işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilecekler” diye konuştu.

Şehre uzun yıllar hizmet verecek olan binanın hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Saraçoğlu, “Yeni Hizmet Binası içerisinde sonradan kullanılması planlanan rezerv alanları ve dış mekanında özel çim alanları, gezinti yolları, özel çevre ve bina aydınlatmaları, bina girişinde süs havuzları ve saçakları, özel cephe kaplamaları ile mimari açıdan da estetiğe önem verilen binada hizmet verilmeye başlandığında idari, ticari, sosyo-kültürel gibi birimlerin tek çatı altında toplanması hedeflenmektedir. Kütahya Belediyesi yeni hizmet binamızın şehrimiz ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İncelemelerin ardından Kütahya Belediyesi yeni hizmet binasında 2019 yılının ilk Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri katıldı.