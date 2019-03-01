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Başkan Kamil Saraçoğlu: Yeşilay'ın faaliyetlerini takdirle karşılıyorum

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri 1-7 Mart tarihlerinde kutlanacak Yeşilay Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret ederek, hafta etkinlikleri hakkında bilgi verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saraçoğlu, Yeşilay'ın vatandaşların ve özellikle gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korunması için yapmış olduğu faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, çalışmalardan dolayı Yeşilay Kütahya Şubesi'ni tebrik etti.

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