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Başkan Kamil Saraçoğlu: Yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediye tarafından inşa edilen yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.


Saraçoğlu, Zafertepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan havuzun açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydetti.


Başkan Saraçoğlu, "7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı spora yönlendirmek amacıyla Kütahya Belediyesi tarafından ''Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın'' projesi kapsamında, Zafertepe Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan ve 3 bölgeden birisi olan Kütahya Belediyesi Yüzme Havuzu'nda çalışmalar sona erdi. Bu proje ile tüm çocuklarımızın yüzme öğrenmesi hedeflenmektedir" dedi.


Saraçoğlu'nun inceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile birim müdürleri de katıldı.

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