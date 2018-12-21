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Başkan Karabulut: Dumlupınar ve Altıntaş kurtuluşun topraklarıdır

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.


İki ilçenin birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını belirten Başkan Karabulut, ''Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları Dumlupınar ve Altıntaş ilçeleri büyük zaferlerin yaşandığı ilçelerdir. Bu topraklarda binlerce Şehit yatmaktadır. Dumlupınar ilçemize atanan ve çalışmalarını takdirle takip ettiğimiz kaymakamımız sayın Abdulkerem Abbasoğlu'nu ziyaret ettik. Bazı konularda istişare etme fırsatı bulduk. Allah hizmetlerini bereketli eylesin'' dedi.


Başkan Karabulut daha sonra Kaymakam Abbasoğlu'na Zafertepe Şehit Sancaktar Anıtı'nı simgeleyen el yapımı tablo hediye etti.(YD-EFE)

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