Başkan Karabulut, ilçeye yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri değerlendirdi

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 14 Milyon 502 bin 765 TL olarak belirlendi.

Belediyenin bütçesi imkânlarında Altıntaş halkına hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut kendi döneminde yapılan hizmetleri değerlendirdi.

Karabulut, yaptığı açıklamada, ''Kütahya-Afyonkarahisar-Uşak illeri orta noktasına yapılan Bölgesel Zafer Havalimanı 2012 yılından bu yana hizmet vermektedir. Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları aktif olarak yapılmaktadır. 2007 yılında 96 adet, 2009 yılında 160 adet, 2011 yılında 48 adet, 2018 yılında 820 adet olmak üzere toplam 1.124 adet TOKİ Konutu hak sahiplerine teslim edildi. Belediyemiz bünyesindeki Alın-Mer Altıntaş Mermer A.Ş. marifetiyle 3 bin 500 m2. kapalı alanı olan, 300 kişiyi istihdam edecek kapasitede tekstil fabrikası 2018 yılı içerisinde hizmete girdi. 1000 m2. alan üzerine yapılan düğün salonu, yemekhanesiyle birlikte, 2 yıldır halkımıza hizmet vermektedir'' dedi.

''Günlük ortalama 750 kişilik yemek dağıtılmaktadır''

Karabulut, ''Düğün salonu bünyesinde bulunan bölüme en modern mutfak araç, gereçleriyle ve 12 personeliyle okullara ve kamu kurumlarına yemek dağıtım hizmeti yapmaktadır. Günlük ortalama 750 kişilik yemek dağıtımı yapılmaktadır.

Daha önceki dönemimizde inşaatın fiziki yapısı tamamlanan, şu andaki dönemimizde iç düzenlemesi yapılan kapalı spor salonunun kullanımı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisi verilmiştir. 120 m2. alan üzerine yapılan kafeterya gençlerimize ve ailelerimize hizmet vermektedir. Uzun vadeli bir yatırım ve Belediyemize gelir getirecek bir proje olarak tanımladığımız GES projesi elektrik üretmektedir. Maliyetinin üzerinde gelir sağlamaktadır. 8 metre eninde 20 metre uzunlukta ve 1 metre 40 santim derinliğinde, ayrıca 60 santimetre ve 1 metre derinliğinde 3 havuzuyla ve bir Türk hamamıyla yaptığımız yüzme havuzunun suyunun ısıtılması, GES projesiyle sağlanacaktır. Düğün salonunun çatısına kurulacak olan GES panelleri havuzun ve düğün salonunun elektrik giderinin 2 katını karşılayacaktır. Otogar çevreyolu hizmete girdikten sonra ilçemiz için en önemli ihtiyaçlardan biriydi, yaptık ve hizmete açtık'' dedi.

Araç parkımızda belediyemiz hizmetleri için gerekli olan her türlü araç ve makine aksamının tamamlandığını belirten Başkan Karabulut, ''Her türlü hizmetimizi, kendi araç ve imkanlarımızla yapmaktayız ve halkımıza da hizmet vermekteyiz. Orman Genel Müdürlüğünden tahsis edilen mesire alanına kamelya, çeşme, tuvalet, mescit, ocak, kır lokantası, çocuk parkı gibi donanımları tamamladık. Belediyemizden personel görevlendirilmiş olup halkımıza hizmet verilmektedir. DSİ Tarafından yapılmakta olan Çalköy Çayının ilçemiz imar sınırları içerisindeki bölümü modern bir düzenleme ile halkımızın hizmetine sunulacaktır. İnşaatın yüzde 25'i tamamlanmıştır. İlçemiz Kütahya giriş kavşağına Şehit Sancaktar, Gediz yolundaki giriş kavşağına ise Sultan Abdülhamit Han isimlerini verdiğimiz görsel kapıları yaptık.

Belediyemize ait eski hamamın üzerindeki binamızın iki katını misafirhane olarak düzenledik. Burada gençler, bayanlar ve erkekler olmak üzere gruplar halinde sohbet programları düzenlenmektedir. İlçemize yapılan 820 adet TOKİ konutları için yeni su kaynağı, yeni depo ve yeni hat döşeyerek hizmete sunduk. Ayrıca acil görülen bölgelere 4 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşedik'' dedi.

''İlçemize doğalgaz 2020 yılına kadar getirilecektir''

Daha önceki dönemimizde açık halı saha yapmıştık. Bu dönemimizde ise sahanın tamamını tadilat yaparak, kapalı halı saha olarak hizmete sunduk. 350 m2. alan büyüklüğündeki salonumuza 30 adet spor aleti yerleştirerek halkımızın hizmetine sunduk. Altıntaş Belediyesi olarak işletme ve bakım sorumluluğunu aldığımız Altıntaş Beşkarış Barajında yüzde 25'i ile bilfiil hizmet veriyoruz. 2019 yılında yaklaşık yüzde 50 kapasite ile arazi sulaması gerçekleşecektir. 1'inci ve 2'nci Etap TOKİ konutları bölgesinde ihtiyaç olan camiyi Belediye olarak yaptık, Diyanet İşleri Başkanlığına devrettik ve ibadete açtık. İlçemizin en ücra köşesindeki evlerin kapılarına kadar tüm sokaklar parke taşı dönerek, çamur ve tozdan kurtarıldı. Ayrıca ilçe merkezine 35 adet çocuk parkı yaparak, park, bahçelerimizi düzenli hale getirerek hizmete sunduk.

Kütahya Belediyesi tarafından ilçemize hediye edilen saat kulesi Mehmet Akif Ersoy Parkına yapıldı. İlçemizin tümünü İller Bankası, proje ve ihalesi ile imar sınırlarımızı yüzde 25 genişleterek bazı sokakları, yol ve park tadilatları güncellenerek, bir çok cadde ve sokakta kat yüksekliği kararı alınarak yeni imar planımızı uygulamaya koyduk. Karayolları Genel Müdürlüğünce ilçemize bir Bakımevi yapılarak yaz-kış hizmet vermektedir. 15 yataklı, 5 diyaliz üniteli entegre devlet hastanemiz en son sistem cihazlarla donatılmış olarak hizmete sunulmuştur. 150'si erkek, 150'si kız öğrenci olmak üzere 300 kişilik orta öğrenim öğrenci yurdumuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılarak hizmete sunulmuştur. Zafer Organize Sanayi Bölgesi en kısa zamanda hayata geçirilecektir. Hem Zafer Organize Sanayi Bölgesine hem de ilçemize doğalgaz 2020 yılına kadar getirilecektir. Hızlı tren istasyonu aktif olarak Zafer Havalimanında gerçekleşecektir. İlçemiz sınırlarında termal su kaynağı arayarak hizmete sunulacaktır'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)