Başkan Karabulut: Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısına başlıyoruz

Ömer Toraman başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç ile KÜTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Çetiner katıldı.

Toplantıda, kamulaştırma işlemleri, OSB altyapı ilerleme durumu, doğalgaz, elektrik çalışmaları, parselasyon ve imar planı yapım işleri görüşüldü. Öte yandan 2019 yılının ilk çeyreğinde yol yapım çalışmalarına da başlanacağı belirtildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ''Hamdolsun Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısına başlıyoruz. Başta Sayın Valimiz Ömer Toraman olmak üzere Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederim'' diye konuştu.(YD-EFE)