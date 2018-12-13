Başkan Koca: Halkımızın yaşam kalitesini daha da artıracağız

Emet Belediyesi'nin geçen ay meclisçe onaylanan 2019 yılı tahimini bütçesinin 19 milyon TL olduğu bildirildi.

Geçen yıl 15 milyon 200 bin TL olan ve ek bütçeyle 15 Milyon 800 bin TL'ye yükseltilen bütçenin yıl sonu yaklaşırken yüzde 90 gerçekleşme oranına ulaştığını belirten Emet Belediye başkanı Mustafa Koca, “Göreve geldiğimiz 2008 yılında 7 milyon TL olan bütçemizi 10 yılda yaklaşık 3 katına çıkardık. Belediyemizin 2019 bütçesi 19 Milyon TL'dir. Tahmini bütçelerimizde yüzde 60 oranında seyreden gerçekleştirme oranları geçen yıl yüzde 95 oranına ulaşmıştır. Bu senede yıl sonu yaklaşırken geçen yılki tahmini bütçemizi yüzde 90 oranlarında gerçekleştirme oranlarına ulaştık.”dedi.

28 milyon TL öz varlığı bulunan Emet Belediyesi'nin 19 Milyon tahmini bütçesi ve yapılandırma borçları ile beraber 17 milyon TL borcu bulunduğunu belirten başkan Koca, ”19 Milyon TL olan tahmini bütçemizin 5 Milyon TL'sini personel giderleri oluşturmaktadır. 104 işçi 23 memuru bulunan belediyemizde yeni kadroya geçen işçilerimizin de ekonomik şartlarının dahada düzelmesi ve kadrolu işçilerimiz seviyesine gelmesi gerektiğine ve hak ettiklerine inanıyoruz. Özvarlığı 30 milyona yaklaşan belediyemizin yaklaşık 17 Milyon TL borcu bulunmaktadır. Borçlarımızın çoğunluğu devlet kurumlarımız ve yatırım amaçlı yapılan iller bankası borçlarımızdan oluşmaktadır.“dedi.

Başkan Koca, ”Borçsuz belediye olmaz. Borçlanmıyorsanız bir şeyde yapmıyorsunuz demektir. Bizler halkımıza hizmet götürebilmek için devletimizin tanıdığı imkanlar sayesinde borçlanma yoluna da giderek hizmet getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl Emet belediyesinin 65 Milyon TL tutan ve yarısı iller bankası hibeleri ile yapılacak olan yağmur kanalları, içme suyu ve kanalizasyon projeleri, Emet göleti ve arıtma tesisi isale hattı yatırımları ile borçlanma, GES projesi, apart ve yüzme havuzları yapım ihaleleri ile, gelir getirici yatırımlarla bütçemizi dahada artırarak, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni bütçemiz ilçemize hayırlı olsun “ifadelerini kullandı.(YD-EFE)