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Başkan Mehmet Çaltı'dan berberlere vicdani çağrı: "Hijyene dikkat edelim"

Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, tüm üyelerine seslenerek "Toplum sağlığını korumak vicdani bir sorumluluktur" dedi.

Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, tüm üyelerine seslenerek "Toplum sağlığını korumak vicdani bir sorumluluktur" dedi.


Üyelerine seslenen Çaltı, "Malumunuz Covid-19 salgını hızlı bir şekilde yayılarak devam ediyor. Bu sürecin kontrolünde halkımızla birebir temas halinde olan bizlere önemli görevler düşüyor. Toplum sağlığını korumak için bizlere düşen ilk görev kendi sağlığımıza dikkat etmek. Maske, siperlik kullanımına ve el hijyenimize dikkat etmektir" ifadelerini kullandı.


Çaltı, "Diğer önemli görevimiz dükkânımızın hijyenine dikkat etmek ve Covid-19 salgın kurallarına uygun olarak müşteri kabul etmektir. Bu bizler için zaruret olmaktan çok, toplumumuza karşı vicdanî bir sorumluluktur" diye konuştu.


Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün bu tedbirlerle ilgili denetimlerinin devam edeceğini kaydeden Çaltı, "Denetime gelen kardeşlerimizin de halkımızın sağlığını korumak adına görevlerini yapamaya çalıştıkları unutulmamalıdır. Konuyla ilgili göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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