İhlas Haber Ajansı

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Başkan Mehmet Erkan: "Gelecek gençlerin omuzunda yükselecek"

Kütahya’nın Gediz AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve teşkilat mensupları, seçim çalışmaları çerçevesinde gençlerle buluştu.

Kütahya'nın Gediz AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve teşkilat mensupları, seçim çalışmaları çerçevesinde gençlerle buluştu.


Gençlerle çay sohbetinde buluşup onlarla hasbihal eden ve geleceğin gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyleyen Erkan, “Büyük Türkiye hayalini kabul ederek çalışan kim var diye sorulduğunda ben varım diyebilen gençler bizim en büyük desteğimiz” dedi.


Gençlerle zaman zaman buluşmalar gerçekleştirdiklerini belirten Erkan, “Biz bu buluşmalara ve onların fikirlerine çok değer veriyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle çok işler başaracağız. Hizmet üreteceğiz. İnşallah bu buluşmalar devam edecek” şeklinde konuştu.

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