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Başkan Mete: "Bu yol ekonomik açıdan çok önemli bir yatırım"

Şaphane Değirmendere’de yol bakım onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Şaphane Değirmendere'de yol bakım onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.


Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamda, ''İlçe ekonomisi için oldukça önemli olan ilçemizin diğer ilçe bağlantılarının çıkış ve gurup yolu olan Değirmendere yol bakım onarım çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından aralıksız devam etmektedir. İlçemizden Emet, Hisarcık ve Tavşanlı ilçelerine daha kolay ulaşım sağlayacak olan bu yolun, neredeyse tamamen yenilenmesi çok ciddi bir yatırımdır. İlçe ekonomimiz bu yolun kullanıma girmesiyle ticari sevkiyat yönünden kazanç sağlayacaktır. Akdağ yaylalarına da gitmekte kullanılan bu önemli yolun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

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