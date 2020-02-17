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Başkan Murat Çakır: "Bizler hep birlikte Şaphane için var gücümüzle çalışacağız"

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, eski ilçe başkanlarınında katıldığı geniş katılımlı AK Parti ilçe aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, eski ilçe başkanlarınında katıldığı geniş katılımlı AK Parti ilçe aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi.


Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, ''AK Parti İlçe teşkilat binamızda Belediye Başkanımız Rasim Daşhan ve eski İlçe Başkanlarımızla istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Bizler hep birlikte Şaphane ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya, Şaphane ilçemizi layık olduğu güzelliklerle buluşturma amacı ve arzusu ile hareket etmeye devam ediyoruz. Toplantımızda daha önce İlçe Başkanlığı yapmış olan değerli Başkanlarımıza, Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilen teşekkür belgelerini Belediye Başkanı Rasim Daşhan ile birlikte teslim ettik. Toplantımız hayırlara vesile olsun'' dedi.

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