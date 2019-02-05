Başkan Musa Yılmaz: 5 yıl boyunca sadece halkımızın hizmetinde olduk

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 5 yılda 629 milyon TL'lik bir bütçe kullandıklarını ifade etti.

Yılmaz, görev süreleri içinde 45'i ağır iş makinesi olmak üzere toplam 137 yeni araç aldıklarını ve makine parkının da yüzde 90'ını yenilediklerini bildirdi.

Başkan Yılmaz, "Beş yılda 629 milyon TL'lik bir bütçe kullandık. Bu sadece İl Özel İdaremize gelen bütçemizdir. Bakanlıklardan gelenler bu rakamın dışındadır. Bu beş yıl içinde makine parkımızı güçlendirdik. 45 tanesi ağır iş makinesi olmak üzere 137 tane araç aldık. Makine parkımızı yüzde 90 oranında yeniledik. İki tane asfalt plenti kurduk, üç bakım evi yaptık, Simav ilçemizde bir iş merkezi yaptık, Gediz ilçemizde bir kalker ocağını faaliyete geçirdik, iki güneş enerji sistemini hayata geçirdik, 7 tane konak restore ettik. 5 yıllık süreç de 500 kilometre sıcak asfalt attık, 872 kilometre birinci kat asfalt, 435 kilometre ikinci kat asfalt, 375 kilometre de onarım yaptık. 700 kilometre stabilize yol yaptık, bir milyon altıyüzellibin metre kare kilit taşı, 39 menfez, 7 köprü, üç istinat duvarı 7 bin 369 kilometrelik yol ağımızda yama çalışmaları, 7 bin 340 adet trafik işareti, 18 bin adet CTP ve 23 bin kilometrelik yolda da karla mücadele çalışmalarını tamamladık. 104 köyümüze isale hattı, 112 köyümüze şebeke hattı, 121 adet su depomuzu sıfırdan yeniledik. 190 adet depo onarımı, 82 adet de enerji nakil hattı yaptık. 2 adet küçük ölçekli sulama, 11 adet göletten sulama, 33 adet yer üstü sulama, 5 adet yer altı sulama işi yaptık. 43 adet kanalizasyon şebeke hattı yaptık. 8 adet sentetik çim saha yaparken bunun yanında kültür hizmeti olarak da Murat dağı kayak alanı projesine de ciddi destek veriyoruz. 81 milyon TL gibi bir ödeneği birliklerimize aktararak köylerimizdeki cami onarımından muhtarlık binasına, sosyal tesisten kütüphaneye, halı sahadan düğün salonuna, gasilhaneden köy meydanı düzenlemesine destekler verdik. Yine bu destekler vasıtasıyla kar kürüme aparatları verilip köylerimize spor aletleri yapıldı" diye konuştu.

"İHTİYAÇ ÖNCELİĞİNE GÖRE PLANLADIK VE ONA GÖRE YAPTIK"

Kütahya İl Özel İdaresi ve Kütahya İl Genel Meclisi olarak önemli hizmetlere imza attıklarını dile getiren Başkan Musa Yılmaz, "Öncelikle İl Genel Meclisimiz 5 yıl boyunca çok ciddi verimli, birlik, beraberlik içinde Kütahya paydasını esas alan bir çalışma yürütmüştür. Meclisimizde bulunan 37 arkadaşımız alınan bütün kararlarda, programlarda oy birliği ile hareket etmiş, bu durumun daha hızlı, daha verimli, daha ekonomik kararlar almamıza çok büyük katkıları olmuştur. Özellikle bu çalışma anlayışını Kütahya İl Genel Meclisi'ne yerleştirdiğimiz için bütün meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu dönem içerisinde birlikte çalıştığımız valilerimize de çok teşekkür ediyorum. Meclisimizin bu tavrına karşılık oldukça kadirşinas ve gerçekten kapsayıcı bir tavırla bizlere büyük yardımları olmuştur. Bu arada yine birlikte çalıştığımız rahmetli Genel Sekreterimiz Muhittin Şahin'i de rahmetle anmak istiyorum. Çünkü çalıştığımız iki yıl boyunca Kütahya'mıza çok önemli hizmetler kazandırdığımız ve İl Genel Meclisi ve Özel İdare alanında çok büyük bir yenilenmeye gittiğimizi biliyorum. Birlikte çalıştığımız İl Genel Meclisi üyelerimizin yanında birim müdürlerimize, arazide çalışan çok değerli işçi kardeşlerime, sendikamıza, il genel meclisinde bizleri takip eden vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu arada 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlere gidiyoruz. Meclisimizde de bir yenilenme veya değişiklik olacak. Bunun ne kadar? nasıl? olacağını önümüzdeki günlerde siyasi partilerimizin ortaya koyacağı tavırlar neticesinde göreceğiz. Her ne şekilde olursa olsun şunu çok iyi biliyorum ki Kütahya İl Özel İdaresi ve Kütahya İl Genel Meclisi kurumsal bir yapı, bir çalışma disiplini, Kütahya merkezli bir anlayış ortaya koydu, bunu geliştirdi. Bundan gelecek yıllarda da ödün verilmeyeceğine inanıyorum. Bütün çalışmalarımızda elde ettiğimiz başarıların ve yaptığımız hizmetlerin milletimizin, köylümüzün ve kırsalın hak ettiğini ve daha iyisini yapmak gerektiğine inanıyorum. 5 yılı özetlersek çok ciddi rakamlar ile çok ciddi hizmetler gerçekleştirdik. Gördük ki bu hizmetleri yapınca kırsaldan insanımızdan bize büyük teveccüh, olumlu geri dönüşler aldık. Yapılan hizmetlerin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını, halkımızın bunları çok iyi değerlendirdiğini, halkımızın terazisinin en iyi terazi olduğunu, hassas olduğunu biliyoruz. Burada hiçbir zaman bölgesel, ilçe bazlı düşünmedik. İhtiyaç öncelikli düşündük ve nerede hangi hizmeti yaparsak Kütahya'mızın bu alandaki sıkışıklığını gideririz gibi düşündük. Meclisimizin tamamı böyle düşündü. Bu bizlerin hizmet yapmasını kolaylaştırdı. Bu dönem içerisinde birlikte görev yaptığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde, çalışmalarda başarılar diliyorum. Her şeyin Kütahya için olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.