Başkan Musa Yılmaz: "Belediye ile yapmamız gereken çok iş var"

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Özel İdare, İl Genel Meclisi olarak her türlü imkanı seferber etmeye hazır olduklarını dile getiren Yılmaz, “Kütahya ortak paydasının her türlü siyasi fikirden, şahsi beklentiden üzerinde olması gerektiğini ve öyle olduğunu düşünüyorum. Bütün yapılan iş ve işlemlerde bu prensip üzerinden hareket ettiğimizde bence Kütahya kazanacaktır. Kütahya'nın kazanılan her güzel hizmetten mutlu olacağımızı, her başarısızlıktan, olumsuzluktan mutsuz olacağımızı çok samimi olarak ifade ediyorum. Biz Kütahya paydasını il genel meclisimizde geçmiş yıllarda da dahil bizzat uygulayarak hayata geçirmişiz. Sayısal çoğunluklar belki karar almada, gerçi bütün aldığımız kararlar oy birliğiyledir, bu Kütahya'mız adına çok gurur ve mutluluk verici bir olaydır ama aldığımız neticeleri paylaşımda bütün arkadaşlar arasında eşit davranıyoruz, eşitiz. Kütahya'ya bir güzel hizmet kazandırdıysak bundan mutluluk olarak paylaşımda kendimizi eşit hissediyoruz, bunda bir kıskançlık yok. Ben belediyemize başarılar diliyorum, Kütahya'mıza gerçekten bir vefa borcumuz var. Yapmamız gereken çok şey var. Ortak işbirliğimiz de oluyor, nitekim geçen dönemde bu belediye binasının yükselmesinde, hiç tereddüt etmeden belediye başkanlığımıza tahsis ettik. Bunun yanında yine ortaklıkla yönettiğimiz projeler var, Yoncalı var, burada ciddi bir hareketlendirme ve güzelleştirme yapmayı planlıyoruz, yeni Valilik binası taşındığında o alan özel idarenin, oraya ne yapabiliriz kesinlikle belediyemizle birlikte çalışmak lazım, bir hizmet yaptığımızda kalıcı olacak, Germiyan sokakta bir beylerbeyi konağı veya müzesi veya kültür evi taçlandıralım diye bir çalışmamızdan orada beledimizin bulunan konaklarının da aynı anda harekete geçirilmesi için yapacağımız çok şeyler var, bunları dayanışma içerisinde birlikte düşüneceğiz. Belediye başkanımızın Kütahya adına bizden talep ettiği her türlü imkanı özel idare, il genel meclisi olarak seferber etmeye hazırız. Yeter ki Kütahya'mıza mevcut durumuna bir santim öteye, bir milim yukarıya çekebilmek için bir gayretimiz, hizmetimiz bulunsun. Birlikte çalışmaktan çok mutlu oluruz ben artık Kütahya'nın siyasette tartışma veya farklı grupların tartışmasından ziyade hizmet bekleyen bir yönü olduğunu takdir ediyoruz, hepimizin böyle bir kanaati var. Önümüzde 4 yıl uzun bir seçim dönemi var. Hiç ümitsiz değiliz Kütahya'mıza her alanda hizmetler kazandıracağımıza inanıyorum” diye konuştu.