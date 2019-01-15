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Başkan Musa Yılmaz: Kütahya'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, öğleden sonra il genelinde başlayan ve halen devam eden yoğun kar yağışı sonucu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin zamanında yaptıkları çalışmalar neticesinde 195 köy yolunun açık tutulduğunu belirtti.


Halen sürdürülen karla mücadele çalışmaları neticesinde kapalı köy yolu bulunmadığını söyleyen Başkan Musa Yılmaz, “Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin karla mücadele çalışmalarında ilçelerle birlikte toplam 109 personel görev yapmaktadır. İl genelinde 20 greyder, 6 kar kamyonu, 9 yükleyici ve beko kepçe toplam 35 makina ile 21 servis aracı, ayrıca 12 ilçe de 18 beko Loder ve 16 adet kamyonun hizmet vermektedir” dedi.

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