Başkan Mustafa Koca Demokrat Parti'ye katıldı

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye (DP) katıldı.

29 Mart 2009 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Emet Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Koca, 2014 yılında partisinden istifa ederek bağımsız olarak görev yapmıştı. Mustafa Koca'nın, önümüzdeki yerel seçimlerde Emet'ten Demokrat Parti Belediye Başkan adayı olacağı açıklandı.

Başkan Mustafa Koca, yaptığı açıklamada, ''Emetli kardeşlerimizle birlikte çalışmaya devam. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ekibine, ayrıca Kütahya İl Başkanı Halil Gün ve Emet İlçe Başkanı Ahmet Yetilgen‘e teşekkür ederim. Her şey daha güzel bir Emet için'' ifadelerini kullandı.