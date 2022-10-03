Başkan Mustafa Önsay, Çardaklıspor Kulübü'nün sezon açılış törenine katıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde, Çardaklıspor Kulübü'nün sezon açılışı gerçekleşti. Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Tavşanlı AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Naci Erarslan ve beraberindeki heyetle, Çardaklı Mahallesinde sezon açılışına katıldı.

Açılıştan sonra Çardaklı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların talepleri dinlendi. Mahallelerinden kimsenin göç etmediğini ifade eden mahalle sakinleri, üretim yapmaya devam etmek istediklerini ve bu nedenle mahallelerindeki okul ile ilgili muhtemel sorunların da tamamen ortadan kalkmasını talep ettiler. Önsay, geçen hafta Kütahya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okullarla ilgili kesin talimatlarını aktarıp, bu konuda Çardaklı'nın yanında olacaklarını, okullarıyla ilgili de herhangi bir sorunun yaşanmayacağını belirtti.

Başkan Önsay, yapılmakta olan Çardaklı-Tavşanlı yolunu yerinde görüp sıcak asfaltın tamamlanmasıyla birlikte yol sorununun ortadan kalkacağı müjdesini verdi.