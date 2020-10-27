Başkan Mustafa Önsay: "Fransa Müslümanlardan özür dilemelidir"

Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) Başkanı Mustafa Önsay, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hadsiz ve provokatif davranışları ile Müslümanların bir kez daha nefretini kazandığını belirtti.

Macron'un akıldan yoksun açıklamasıyla kendi sonunu hazırladığını ifade eden Önsay, "Fransa'da öldürülen öğretmeni anmak için resmi binalara mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içeren karikatürlerinin yansıtılması bizleri derinden yaralamıştır. Bilinmelidir ki; insanların kutsalıyla alay etmek fikir hürriyeti değil küstahlıktır, alçaklıktır.Avrupa'nın şımarık çocuğu Macron, bu yetmiyormuş gibi bu korkunç karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini açıklamıştır. İslam düşmanlığını ranta çevirmek gibi aşağılık bir tavır takınan Macron, akıldan yoksun bu beyanlarıyla bilmelidir ki, kendi sonunu hazırlamaktadır.İslam dünyasına ve sevgili Peygamberimiz'e karşı yapılan bu büyük saygısızlığı kabul etmiyor ve lanetliyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hiçbir kimse dil uzatamaz.Bunun yanı sıra Avrupa kentlerinde camilere saldırılar, Müslümanlara yapılan ötekileştirme de asla meşru değildir. Barış ortamını dinamitlemek manasına gelen bu çapsız tutumun, dünyayı büyük bir felakete sürükleyeceği bilinmelidir.Macron başta olmak üzere sorumluluk sahibi kişileri kutsallara saygılı olmaya, kişilerin ve toplumların inançları, yaşam tarzları ve değerleriyle uğraşmamaya çağırıyoruz.Bu talihsiz davranışından dolayı Fransa'yı Müslümanlar'dan özür dilemeye davet ediyoruz" diye konuştu.