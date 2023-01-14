Başkan Önsay: “Gediz OSB önemli anlamda katma değer sağlıyor”

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti yönetimi, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) çıkarma yaptı.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Teşkilat Başkanı Veli Arda, Gediz İlçe Koordinatörü Halil İbrahim Taşkın, Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gediz Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek yeni yatırımlar hakkında bilgi aldılar. Daha sonrasında ise yeni açılan fabrikaları ziyaret ettiler.

AK Parti heyeti Gediz OSB'de işçileri ziyaret ederek sohbet etti. Akabinde işverenler ve fabrika yöneticileri ile de toplantı gerçekleştiren heyet son olarak OSB yönetimi ile bir araya gelerek gelecek hedefler ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nin, ilçede ve Kütahya'da önemli anlamda katma değer sağladığını ifade eden AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, “Gediz Organize Sanayi Bölgesi 3 Milyon 200 bin metrekare alanda kurulu bir bölgemiz. An itibari ile 33 fabrikada bin 700 çalışanı var. Devam eden genişleme çalışmaları ile fabrika sayısı 52'e mevcut istihdam sayısı 4 bine çıkacak” dedi.