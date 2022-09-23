Başkan Önsay: "Kütahya 14 Mart'ta çifte bayram yapacak"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Şehir Hastanesi'nin 14 Mart Tıp Bayramı'nda hizmete açılacağını söyledi.

Önsay, Kütahya İl Sağlık Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ile birlikte, Kütahya Şehir Hastanesi inşaat alanının incelemelerde bulundu.

Ziyaret sonrası konuşan Önsay, "Şehir hastanemizin yapımı büyük bir hızla devam ediyor. Hastane inşaatını Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Çakır, Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz, Başkan Yardımcısı Kürşad Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Mehmet Ertan Akça, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Sertaş Erarslan, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Mustafa Yılmaz ile, Şantiye Müdürü Halil İbrahim Bora, MEP Grup Müdürü İbrahim Kaptan, Teknik Ofis Şefi Remzi Karayiğit ve Tasarım Koordinasyon Şefi Sevim Cellat ile birlikte incelemelerde bulundu. Toplam 182 bin metrekare alan üzerine kurulu, şehir hastanemizde 610 yatak, 206 poliklinik, 22 ameliyathane, 79 yoğun bakım ünitesi, 430 oda ve 1160 araçlık otopark imkanı mevcut. Faaliyete başladığında toplam 750 kişiye istihdam sağlayacak. Böylelikle Şehir hastanemiz, en önemli yatırımlardan birisi olacak, vatandaşlarımıza hizmet sağlayacak. Hastanemiz 14 Mart Tıp Bayramı'nda halkımızın hizmetine sunulacak. Tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.