Başkan Önsay: "Kütahya'da Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlandı ve halkın hizmetine sunuldu"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'da Millet Bahçesi'nin yapımının tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Önsay, kapalı alanları, oto parkları, kütüphaneleriyle, çini satış alanlarıyla, oyun alanlarıyla ve basketbol sahalarıyla şehrin güzel bir mekana kavuştuğunu dile getirdi.

Kütahya Millet Bahçesi'nin 105 bin metrekarelik alana kurulduğunu belirten Başkan Önsay, "Cumhurbaşkanımızın büyük bir hedefle başladığı tüm Türkiye'de Millet Bahçeleri projesinde Kütahya'da Millet Bahçemizin yapım işi tamamlandı ve Kütahya Belediyesine devri de gerçekleşti. 105 bin metrekare alana kurulan Kütahya Millet Bahçesi'nde kapalı alanları, oto parkları, kütüphaneleriyle, çini satış alanlarıyla, oyun alanlarıyla, basketbol sahalarıyla, hakikaten güzel bir mekana Kütahya'mız kavuşmuş oldu. Şu anda Türkiye genelinde 1 milyon metrekare hedefine ulaşan bir çalışma var Millet Bahçeleri yapımı hususunda. Şu ana kadar Türkiye genelinde 189 tane Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlandı, 137 tanesinde yapım işleri devam ediyor. Bütün bu alanlar modern dönemde insanların aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri, yoğun şehir hayatı içerisinde rahat nefes alabilecekleri sosyal alanlardır. Bugün Kütahya'mıza Millet Bahçesi'nin kazandırılmış olması hususunda desteklerinden dolayı öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye teşekkür etmemiz lazım. İnşallah Kütahya'mızın sosyal donatılarının ciddi anlamda eksik olduğunu, halkımızın böyle bir talebi olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah Millet Bahçesi bu noktadaki bütün bu talep ve ihtiyaçlara önemli bir katkı olacaktır. Tabi bunun devam ettirilmesi gerekiyor. Daha değişik noktalarda insanlarımıza insanlarımızın arzu ettiği sosyal donatıların Kütahya'ya kazandırılması lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın buraya ciddi bir yatırımı olmuş oldu. 47 milyon TL bir yatırım gerçekleşti ve 2 yıl içerisinde inşaatı tamamlandı ve hizmete sunulmuş oluyor. Ben tekrar Kütahya'ya katkıları için Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza ve TOKİ'ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kütahya Millet Bahçesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.