İhlas Haber Ajansı

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Başkan Önsay: "Kütahya'nın turizm tesisleri zenginliğini daha iyi noktalara getireceğiz”

Emet ilçesine bağlı Yenice köyünü ziyaret eden AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya’nın turizm tesisleri anlamındaki zenginliğini daha iyi noktalara getirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Emet ilçesine bağlı Yenice köyünü ziyaret eden AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'nın turizm tesisleri anlamındaki zenginliğini daha iyi noktalara getirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, " Emet ve Hisarcık Belediye Başkanlarımız, Emet İlçe Başkanımız ve teşkilat mensuplarımızın katılımlarıyla devam eden Emet ziyaretlerimizde Yenice köyünde vatandaşlarımızla bir aradaydık. Köydeki hemşehrilerimizin taleplerini aldık, muhtarımızı ziyaret ettik. Tahtalı Göledi mesire alanındaki faaliyetler hakkında bilgi aldık, bölgeyi gezdik. İlimizin turizm tesisleri anlamındaki zenginliğini daha iyi noktalara getirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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