Başkan Önsay: “Kütahya'ya yapılacak konut sayısı 2 bin 50'ye yükseldi”

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Türkiye genelinde 500 bin konut projesi çerçevesinde, Kütahya genelinde yapılacak konut sayısının bin 800'den 2 bin 50'ye çıktığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Kütahya genelinde yapılacak konut sayısının yeni güncelleme ile bin 800'den 2 bin 50'ye çıktığını ifade eden İl Başkanı Mustafa Önsay, projenin vatandaşlara ve millete hayırlı olmasını diledi. Önsay, müracaatların 14 Eylül tarihinde başlayacağını sözlerine ekledi.

Güncellenen yeni rakamlara göre, Kütahya merkezde 600, Simav merkezde 100, Tavşanlı 4. Etap 303, Gediz 5. Etap 200, Domaniç 131, Aslanapa 110, Dumlupınar 100, Emet 100, Hisarcık 100, Simav Akdağ 80, Simav Çitgöl 70, Simav Güney 63, Altıntaş 6. Etap 47, Simav Naşa 46 adet konut yapılacak.