Başkan Önsay: "Teknofest gençliği ile çok daha güçlüyüz"

Gençlerle buluşmaya ve sohbet etmeye devam ettiklerini söyleyen İl Başkanı Mustafa Önsay,” Altıntaş ilçemiz Sevdiğin köyünde İl Gençlik Kollarımızın organizasyonu ile gençlik buluşması düzenlendi. Buluşmada Sevdiğin köyümüzün gençleri ile çay eşliğinde sohbet ettik, sorularını cevapladık, taleplerini aldık. 2023'e Doğru, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giderken, Teknofest gençliği ile çok daha güçlüyüz. Gençler bizim geleceğimiz, öncümüz. Her daim yanlarındayız” dedi.

Sevdiğin köyünde düzenlenen gençlik buluşmasına Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'de iştirak etti.