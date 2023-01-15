Başkan Önsay'ın Emet temasları

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti Mahalle Yönetimleri Kampı'na katılan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, ilçedeki Oda Başkanlarını, esnafları ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Mustafa Önsay ve beraberindeki heyet Emet Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Mustafa Mecit ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Emet Esnaf Odası Başkanı Ramazan Seval ve Emet Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Ceyhan'ı makamlarında ziyaret eden Başkan Önsay, ayrıca ilçedeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Önsay, bölgenin en büyük palet üretim tesislerinde incelemelerde bulunup firma sahibi Abdullah Ünal'dan üretim hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinde İl Başkanı Önsay'a, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz eşlik etti.