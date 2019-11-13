Başkan Özdemir: "Emeğe saygı anlayışıyla hareket edilmeli"

Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada, "İhaleye katılmak isteyen vatandaşlarımızın, halen içinde duran esnaf kardeşlerimizin mağdur olmamaları için emeğe saygı anlayışıyla hareket etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

İhalenin zorunlu bir süreç olduğunu ifade eden Özdemir, "Kütahya Belediyesi ilan sayfasında özellikle içinde duran büfe ve işyerleriyle ilgili ihaleler konusunda ileride mağdur olmamaları için şartnamenin çok iyi okunması gerekir. Askıya çıkan ihalelerin çoğunluğu halen içinde duran sözleşmesi yenilenecek olan esnaf kardeşlerimizin iş yerleridir. Şartnamelerde ‘ihaleye katılacak müstecir halen içinde duran işletmeciye iş yeriyle ilgili yapmış olduğu masraf güncel rakamla ödenir' maddesini okuyup ona göre ihaleye girmeleri gerekir. Aksi takdirde ileride büyük bir sorunla karşılaşırlar. Bilindiği gibi, bu süreç, Belediye Başkanlığı'na gelen müfettişler tarafından tutulan tutanaktan sonra ihaleye çıkması zorunlu olan bir süreçtir. Bu nedenle ihaleye katılmak isteyen vatandaşların halen içinde duran esnaf kardeşlerimizin mağdur olmamaları için emeğe saygı anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.