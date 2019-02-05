Başkan Özkan başarılı sporcuları ödüllendirdi

Büşra Güney'i ödüllendirdi.

Özkan, U16 bin 500 metre ve 800 metre atletizm salon yarışmalarında, Türkiye şampiyonu olan Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Ata'yı, aynı kategorilerde Türkiye 3'üncüsü olan Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Güney'i ve Simav Belediyesi Antrenörü Yıldıray Kaya'yı makamında kabul etti.

Başarılı sporcular, Başkan Özkan tarafından 250'şer liralık çek ile ödüllendirildi.

Simav Belediye Başkanı Özkan, “Sporcularımızın başarılarını kutluyorum, Belediye Başkanlığı olarak sporcularımıza destek olduk, başarılarında emeğimiz bulunmasından dolayı gurur duyuyoruz. İlçemize kazandırdıkları Türkiye şampiyonluğu için sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum” dedi.