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Başkan Özkan, belediye çalışanlarıyla veda yemeğinde buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Özkan, belediye çalışanları ile yemekli veda toplantısında bir araya geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Özkan, belediye çalışanları ile yemekli veda toplantısında bir araya geldi. Eynal Kaplıcaları Firuze salonunda gerçekleştirilen yemekli veda toplantısında duygulu anlar yaşandı.


5 yıl boyunca Belediye Başkanı olarak, öncesinde de Belediye Başkan Yardımcısı olarak beraber çalıştığı personeliyle vedalaşan Başkan Özkan, Simav'daki belediye hizmetlerini ekip olarak yaptıklarını ifade etti. Özkan, “Birlikte çalıştığımız siz değerli personelimizden helallik istiyorum. Ben sizlere hakkımı helal ediyorum. Yeni seçilecek olan Belediye Başkanı ile çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

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