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Başkan Özkan finalist krosçuları ağırladı

22 Aralık 2018 tarihinde Kocaeli’nde yapılan “2017 – 2018 Okul Sporları” kros grup yarışmalarına katılarak,15 Ocak 2018 tarihinde Antalya’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanan krosçu öğrenciler, Başkan Özkan’ın daveti üzerine Simav Belediyesi’nin misafiri oldu.

22 Aralık 2018 tarihinde Kocaeli'nde yapılan “2017 – 2018 Okul Sporları” kros grup yarışmalarına katılarak,15 Ocak 2018 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanan krosçu öğrenciler, Başkan Özkan'ın daveti üzerine Simav Belediyesi'nin misafiri oldu.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Kocaeli ilinde yapılan okullar arası kros yarışmalarında, genç bayanlar 3 bin metre 1'incisi Sıla Ata'yı, genç bayanlar 3 bin metre 2'incisi Büşra Güney'i , yıldız erkekler 5 bin metre 1'incisi Harun Şimşek'i ve yıldız erkekler 3 bin metre 12'incisi olan Ahmet A. Sofuoğlu'nu makamında ağırladı. Başkan Özkan “ Grup elemelerini geçip Türkiye finallerine yükseldiniz. Antalya'da yapılacak olan Türkiye finallerinde, sizlere başarılar diliyorum. Krosçu öğrencilerimizi hazırlayan Antrenör ve öğretmenlerine, idarecilerine, spor kulübüne teşekkür ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)

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