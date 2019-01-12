İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Özkan gazetecilerle buluştu

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, gazetecileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, gazetecileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Eynal Kaplıcaları'nda gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, DHA muhabiri Mehmet Yenen, İHA muhabiriMehmet Emin İncekulak, AA muhabiri Zekeriya Türkel, Simav'ın Sesi Gazetesinden Mustafa Arıgümüş ve köşe yazarı olan Güngör Avcıoğlu katıldı.


Başkan Özkan, “Fedakarca yaptığınız çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, hatasız kazasız görevler dilerim“ dedi.


Kaymakam Halim, gazetecilerle, ilçe gündemini meşgul eden konu ve projelerle ilgili fikir alış verişinde bulundu.


Halim, “Simav basının değerli temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.