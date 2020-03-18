Başkan Özotraç: "Haksızlığa müsaade yok"

Kimsenin toplumu mağdur etmeye hakkının olmadığını kaydeden Özotraç, "Ekonominin ildeki lokomotif kuruluşu temsilcisi olarak, kamuoyunu bilgilendirmek ve ticarette etik ilkelere uyulmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Birliğimiz önderliğinde, ülke genelindeki tüm odalar ve borsalar, her zaman olduğu gibi, iktisadi ve toplumsal duyarlılık göstermektedir. Ülkemizde virüsten dolayı yaşanan mağduriyet sebebiyle, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalar için, 5174 sayılı TOBB Kanunu kapsamındaki Disiplin Yönetmeliği gereğince, disiplin cezalarını uygulamak zorunluluğu doğacaktır. Toplumu mağdur edenlere karşı sessiz kalınmayacağını, üyelerimizin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceklerine inancımızın tam olduğunu kamuoyuyla paylaşırız” diye konuştu.