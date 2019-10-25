Başkan Rasim Daşhan: Dünya Türkiye'nin haklılığını açıkça görmektedir

AK Parti İlçe Başkanlığı binasında yapılan geniş kapsamlı toplantıya Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanı katıldı. Toplantıda kurumların tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için yapılabilecek çalışmaların görüşüldüğü ve ilçeye yapılması muhtemel hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Ülke gündemine dair yaptığı açıklamada, ''8,5 yıl oldu dünya Suriye trajedisine duyarsız kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan son bir ayda uyguladığı muhteşem planlamalar ile tüm dünyaya bu durumu çok net bir şekilde gösterdi. Artık dünya Türkiye'nin haklılığını açıkça görmektedir. Ayrıca verilen mücadele ile terör örgütü iyice köşeye sıkışmıştır. Teröre karşı elde ettiğimiz zaferler ortadır. Rabbim ordumuza güç kuvvet versin'' ifadelerini kullandı.