Başkan Salih Çetiner: "EYT ile yetişmiş iş gücünü kaybedebiliriz"

Salih, Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Yenipazar, Mahmut Ciğer ve Mesut Yıldırım'la birlikte basın toplantısı düzenledi.

Çetiner, basın mensuplarının ETY ile ilgili sorusuna, "Bizim iki tane sıkıntımız var. Biz, bunu hem Ticaret Bakanı'mıza hem Sanayi Bakanı'mıza anlattık. Birincisi; firmalara bir anda mali yük gelecek. Devlet, 'Bunu bir şekilde çözeceğiz' diyor. Firmada bin kişi çalışıyor, bir anda 200-250 kişinin emekli olduğunu düşünün. Türkiye'de şu anda en zor iş, paraya erişebilirlik. Bir anda ekonomik olarak emeklilik bedellerini ödeyeceğiz. En büyük sıkıntı da yetişmiş iş gücünü kaybedeceğiz. Biz bu konudaki sıkıntılarımız anlattık, konu Cumhurbaşkanı'mıza da gitti. İnşallah iş dünyasını da tatmin edici bir çözüm yolu bulunur" şeklinde cevap verdi.

Başkan Salih Çetiner, Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlı olduğunu belirterek, yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'de doğal gazın yaklaşık yüzde 41'inin Rusya'dan, yüzde 15,7'sinin Azerbaycan, yüzde 8'inin de İran'dan alındığını dile getiren Çetiner, "Kalan doğal gazı da gemilerle sıvılaştırılmış doğal gaz dediğimiz, Katar'dan, Cezayir'den, Amerika'dan, bir ton ülkeden alıyoruz. Tamamen dışa bağımlıyız. Aslında cari açığın da sebebi bu. Türkiye'deki doğal gaz çevrim santrallerinden yüzde 27 enerji üretiliyor. Yüzde 27'lik kısım dışa bağımlı. Yine yüzde 17 ithal kömürden üretiliyor. Yani Türkiye'de kullanılan bir megavat enerjinin yüzde 44'ü dışa bağımlı" dedi.