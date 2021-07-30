Başkan Sancaktaroğlu'ndan Rektör Uysal'a ziyaret

Dr. Kazım Uysal'a ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal'a Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık eşlik etti. Sohbet şeklinde geçen görüşmede, Sancaktaroğlu, üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Ziyaretin sonunda Sancaktaroğlu, Uysal'a çalışmalarında başarılar diledi ve hediyelerini takdim etti. Prof. Dr. Uysal da Sancaktaroğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek hediyelerini sundu.