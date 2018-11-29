Başkan Saraçoğlu, 15 Temmuz Şehitler Alt Geçidi esnaflarını ziyaret etti

Düzenli aralıklarla esnafları ziyaret gerçekleştirdiklerini, bu ziyaretler yoluyla esnafların sorunlarını ve isteklerini daha yakından dinleme imkanı bulduklarını belirten Başkan Saraçoğlu "Şehrimizdeki esnaflarımızın büyüyüp gelişmesi ekonomik sıkıntılarından arınması, yaptığı işi severek ve isteyerek yapması, Kütahya'mızın büyüyüp gelişmesi ve sıkıntılarını çözmesi anlamına gelir. Esnafımız sıkıntı yaşarsa, zor durumda kalırsa bu tüm şehri etkiler. İşte bu nedenler yüzünden esnafımızın sıkıntısı demek belediye olarak bizim sıkıntımız demektir. Küçük ve orta ölçekli esnaflarımız şehrimizde önemli bir istihdam alanı oluşturmaktadır. Buda yaşadığımız şehrin ekonomisine ciddi katkı demektir. Kütahya'mızın gelişmesinde esnafımızın çok büyük rolü var. Tüm hemşehrilerimiz gibi esnaflarımızda her türlü sıkıntısını ve ihtiyacını belediyemize ileterek çok kıymetli bir görevi yerine getirmektedir. Esnafımızın, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerine getirmek ve sıkıntılarını çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Esnaf ziyareti esnasında esnaflarla birlikte işyerlerinde alışveriş halinde olan hemşehrileriyle de sohbet eden Saraçoğlu'na Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık eşlik etti. (EFE)