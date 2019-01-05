Başkan Saraçoğlu: Bu topraklar şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde bizlere vatan olmuştur

Yıl İlkokulunu ziyaretinde yaptığı açıklamada; “Bu topraklar şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde bizlere vatan olmuştur” dedi.

Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve beraberindeki heyet, Şırnakın Cudi Dağında PKKlı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan askerinin yarasını sardığı esnada teröristlerce şehit edilen Çağlayan Irmak'ın anısına, ilkokulu okuduğu 50. Yıl İlkokulunda geçtiğimiz yıl dönem arkadaşları ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle kurulan, Kütüphane ve Zeka Oyunları Salonunda yer alan Robotik Kodlama kulübünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak'ın ailesi ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Başkan Kamil Saraçoğlu; “Vatan için bu millet için şehit olan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı devam ettiriyoruz. Şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet duysak azdır. Çünkü bu topraklar şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde bizlere vatan olmuştur. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Kütahya Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

50. Yıl İlkokulunda öğrenciler tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, daha sonra Okul Müdürü Veysel Çakır'ı ziyaret ederek çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Sınıfları da ziyaret ederek öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Veysel Çakır, Saraçoğlu'na ziyareti sebebiyle teşekkür etti.

Ziyarette Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Milli Eğitim Müdür Hasan Başyiğit ve STK temsilcileri yer aldı.