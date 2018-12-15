Başkan Saraçoğlu: Hanım kardeşlerimize her zaman pozitif ayrımcılık yaptık

Belediye Kültür Sarayında AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığının Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlemiş olduğu sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu; “Kütahya Belediyesi olarak hanım kardeşlerimize her zaman pozitif ayrımcılık yaptık” dedi.

Başkan Saraçoğlu, bu kapsamdaki çalışmalar neticesinde Kent Ekonomilerine Katkı dalında Kütahya Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesinin iller bazında 1.liğe layık görüldüğünü ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıklarını söyledi.

Saraçoğlu, “Bizim Kültür Adası olarak adlandırdığımız Kemer Hamamının bulunduğu bölgede iki konağımızın restorasyonunu yaptık ve hanım hemşerilerimize tahsis ettik. Onlar burada yapmış oldukları üretimlerle hem şehrimiz hem de kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bizim hemşerilerimize iki hanımlar lokali sözümüz vardı. Belediye olarak önemli bir çalışmaya imza atarak Haymeana Hanımlar Lokali projemizi hayata geçirdik ve hemşerilerimiz buraya yoğun ilgi gösterdi. İkinci hanımlar lokali olarak da Devlet Hatun Hanımlar Lokalimizin çalışmalarında sona yaklaşıyoruz ve inşallah önümüzdeki aylarda açılışını gerçekleştireceğiz. Böylesine önemli bir programı düzenleyen AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığımıza ve ürünlerini ortaya koyan, sergileyen tüm hanım kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, dedi.

Konuşmalarında ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, açılışı gerçekleştirilen sergiyi gezerek incelemelerde bulundu.(EFE)